Einen schwarzen BMW X3 haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag in der Berliner Straße gestohlen. Der Schaden liegt laut Polizei bei 16.000 bis 17.000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0 oder E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, oder an die Polizeiwache Maxdorf, Telefon 06237 934-1100.