Das Hauptzollamt Karlsruhe, das auch für Frankenthal zuständig ist, hat im ersten Halbjahr 2021 in der Region 977 Arbeitgeber kontrolliert und dabei 430 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet – etwa weil Mindestlöhne unterschritten, gar nicht oder zu spät gezahlt wurden. Bei den Kontrollen standen illegale Beschäftigung, Sozialbetrug und Verstöße gegen geltende Mindestlöhne im Fokus. Allein Baufirmen bekamen 299-mal Besuch von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS), wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mitteilt. Dabei seien die Karlsruher Zöllner häufig auf Tricksereien beim Lohn gestoßen, wofür Bußgelder in Höhe von rund 387.000 Euro verhängt wurden – davon 34.300 Euro gegen Bauunternehmen. „Die Zahlen zeigen, dass es viele Firmen mit der Bezahlung ihrer Beschäftigten nicht so genau nehmen“, kritisiert Rüdiger Wunderlich, Bezirksvorsitzender der IG BAU Rheinhessen-Vorderpfalz. Er begrüßt die Pläne der Regierung, das gesetzliche Lohn-Minimum auf zwölf Euro pro Stunde anzuheben. Allein in Frankenthal dürften damit die Einkommen Tausender Menschen spürbar steigen.