Ein spektakuläres Verfolgerduell haben sich in der Fußball-A-Klasse die DJK Schwarz-Weiss Frankenthal und DJK Eppstein geliefert. Die Platzherren gewannen mit 6:2 (2:2). Sprachkenntnisse bringen Farbe ins Spiel.

Mitentscheidend für den Umschwung war eine Rote Karte gegen den Eppsteiner Dominik Jolic bereits nach 25 Minuten. Schwarz-Weiss rückt nach dem Heimerfolg mit 25 Punkten auf Platz zwei vor. Eppstein rutscht mit 22 Punkten vorerst auf Platz sechs ab.

Im Duell der Lokalrivalen ging es von Beginn an zur Sache. Kurzfristig musste SW-Trainer Tim Graf die Aufstellung ändern. Für Liam Spiegel (Zerrung) spielte Emmery Balogog im Sturmzentrum. Der nutzte seine erste Chance, traf mit einem platzierten Flachschuss (7.). Doch die Gäste hatten schnell eine Antwort parat. Abwehrchef Kaddour Djaouchi köpfte nach einer Ecke von Christopher Weiss zum 1:1 (9.) ein.

Sehenswert dann die erneute SW-Führung. Jens Korpis „tanzte“ mit dem Ball am Fuß durch die Abwehr der Eppsteiner: 2:1 (13.). Die Gäste schockte auch dieser Gegentreffer nicht. Das Team von Trainer Stephan Krön kam gegen die nicht sattelfeste SW-Abwehr zu einigen Großchancen. Paul Schröder scheiterte freistehend an Torwart Marvin Bonomo (15.), wenig später köpfte Djaouchi nur an die Latte. Danach rückte Schiedsrichter Franjo Bajan in den Mittelpunkt. Zunächst ärgerten sich die Gastgeber über seine Elfmeterentscheidung nach Foul am agilen Chitsanuphong Dumpetch. Torjäger Tolga Tarakici verwandelte zum 2:2 (24.).

Schiedsrichter hört Beleidigung

Wenig später haderten die Gäste. Bajan zeigte Eppsteins Mittelfeldspieler Dominik Jolic die Rote Karte. Begründung des Unparteiischen in der Pause: „Beleidigung“. Jolic beteuerte auf Nachfrage, nur auf kroatisch geflucht zu haben. Dies habe der Schiri, der auch aus Kroatien stammt, falsch verstanden. Er habe niemanden beleidigt. Die Gäste mussten nach langer Diskussion in Unterzahl weiterspielen. Bis zur Pause konnte Schwarz-Weiss jedoch die Überzahl noch nicht nutzen, Eppstein stand sicher in der Abwehr.

Nach der Pause drehte Schwarz-Weiss auf. Besonders als Trainer Graf mit Flügelflitzer Giuseppe Moncada (55.) und Stürmer David Michalski (64.) starke Spieler ins Spiel schickte. Moncada übernahm nach einem berechtigten Strafstoßpfiff nach Festhalten von Denis Jolic Verantwortung. Mit seinem Tor (59.) wendete sich das Blatt. Es dauerte nur vier Minuten bis zum nächsten Tor. Der überragende SW-Spielmacher Daniele Balena verwandelte eine Ecke (63.) direkt. Als Daniel Michalski auf 5:2 erhöhte, Gästetorhüter Benedict Piela sah dabei schlecht aus, war das Spiel entschieden (71.).

Das Spiel verflachte nun, aber Schwarz-Weiss konnte noch einmal jubeln. Nach einer Ecke für Eppstein startete das Graf-Team einen Konter, den Michalski nach einem Musterpass von Alessio Giganti erfolgreich abschloss (87.).

Uwe Bader: Bittere Niederlage

Eppsteins Mannschaftsverantwortlicher Uwe Bader sprach von einer am Ende verdienten Niederlage. „In der ersten Halbzeit hatten wir die klar besseren Chancen. Die Rote Karte war jedoch das völlig falsche Maß. Das war spielentscheidend. Für uns ist das eine bittere Niederlage nach acht ungeschlagenen Spielen.“

Graf sah die Rote Karte ebenfalls als mitentscheidend an. „Anfangs haben wir in der Abwehr zu viel zugelassen, was mir nicht gefallen hat. Nach den Einwechslungen von Moncada und Michalski hatten wir ein klares Übergewicht. Bester Mann auf dem Platz war für mich Daniele Balena. Bereits am Dienstag spielen wir zuhause gegen Schauernheim. Unser Ziel ist ganz klar die Tabellenführung nach der Vorrunde.“