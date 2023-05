Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Meisterschaftsfrage in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz dürfte sich auf zwei Mannschaften reduziert haben: SV Obersülzen und DJK Schwarz-Weiß Frankenthal. Beide treffen am Samstag auf dem Sportplatz an der Frankenstraße aufeinander.

Wenn das Spiel zwischen dem Tabellenführer SV Obersülzen und der DJK Schwarz-Weiß Frankenthal am Samstag um 16 Uhr auf dem Sportplatz an der Frankenstraße angepfiffen