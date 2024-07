In der Saison 2022/23 scheiterte der ASV Heßheim ganz spät und knapp in den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga. Der Kater war groß und dauerte einige Woche an. Der ASV erwischte in der abgelaufenen Runde der A-Klasse Rhein-Pfalz nämlich einen schwachen Start.

Erst langsam kam der vermeintliche Aufstiegsfavorit wieder in die Gänge und landete letztlich noch auf Rang sechs. „Der Rucksack, den wir mit in die Spielzeit genommen haben, war am Anfang