Die SchUM-Stätten Speyer, Worms und Mainz sind am Dienstagnachmittag durch das Unesco-Komitee zum Welterbe erklärt worden. Sie sind damit das erste jüdische Welterbe Deutschlands.

Mit der Eintragung in die Welterbeliste findet ein mehr als 15 Jahre langer Bewerbungsprozess unter Federführung des Landes und unter enger Beteiligung der Städte Speyer, Worms und Mainz sowie der Jüdischen Gemeinde Mainz und Worms seinen Abschluss. „Dies ist ein Tag großer Freude. Oft genug, wenn ich in den letzten Jahren zu den Vorbereitungen eingeladen war, konnte ich selbst miterleben, wie viel sorgfältige Arbeit, welcher Enthusiasmus hinter einem Antrag zur Anerkennung als Unesco Weltkulturerbe steht“, berichtete Anna Kischner, die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde. „Wir sind stolz darauf, dass wir Juden zum weltweiten Ansehen von Rheinland-Pfalz beitragen können.“

Groß war auch die Freude beim Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU). „Diese Würdigung bedeutet unserer Stadt sehr viel, weil wir mit den jüdischen Stätten, dem mittelalterlichen Gemeindezentrum mit Synagoge, der Frauenschule, der Mikwe und dem ehemaligen Gemeindehaus sowie dem alten jüdischen Friedhof Heiliger Sand in Hochachtung verbunden sind. Die Unesco hat diesen besonderen Stätten mit dem Titel Weltkulturerbe nun eine unvergleichliche Würdigung verliehen“, betonte Kessel.

Mit der Aufnahme der SchUM-Stätten in Speyer, Worms und Mainz in die Welterbeliste wird deren außergewöhnlicher, universeller Wert anerkannt. Das Unesco-Welterbekomitee, ein Gremium aus 21 gewählten Vertretern der Mitgliedsstaaten, begründet die Eintragung in die Welterbliste damit, dass es sich bei den SchUM-Stätten um richtungsweisende jüdische Gemeindezentren und Friedhöfe handele, deren Form und Gestaltung die jüdische Architektur, Ritualbauten und die Bestattungskultur in ganz Mitteleuropa nördlich der Alpen, in Nordfrankreich und England maßgeblich beeinflussten. An keinem anderen Ort könne ein vergleichbares Spektrum jüdischer Gemeindezentren und Friedhöfe die kulturellen Leistungen europäischer Juden in der Formationsphase der lebendigen Tradition des aschkenasischen Judentums bezeugen, teilte das Komitee mit.

„Dieses Votum ist von unschätzbarem Wert für die kulturelle und historische Vielfalt in Rheinland-Pfalz. Die Denkmäler sind nicht nur steinerne Zeitzeugen einer außergewöhnlich reichen jüdischen Geschichte in unserem Land, sie stehen auch für den Kulturtransfer zwischen Christentum und Judentum und mahnen uns, dies als gemeinsame, große Chance zu sehen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Am Sonntag, 1. August, um 10.30 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr finden kostenfreie Führungen durch das jüdische Worms statt. Treffpunkt ist an der Synagoge. Nur ein Einlassticket berechtigt zur Teilnahme und ist unter ticket-regional.de erhältlich. Sofern Restkarten vorhanden sind, gibt es diese im Vorverkauf in der Tourist Information, beim Shop am Dom und allen weiteren Ticket Regional Vorverkaufsstellen. Der Besuch im Jüdischen Museum ist zudem am 31. August und 1. September kostenfrei.