Die SchUM-Kulturtage in Worms bieten in diesem Jahr einen besonderen Anlass, um noch einmal die Anerkennung der SchUM-Stätten in Speyer, Worms und Mainz als Weltkulturerbe zu feiern. Los geht es am Mittwoch, 1. September.

Jüdische Kultur sei viel mehr als Erinnerung, betont der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) in einer Pressemitteilung. Als Beispiele nennt er Jazz und Klassik, Punk und Folklore, hohe Literatur und mittelalterliche Dichtungen, Satire und Journalismus, Malerei, Buchkunst und Gesang. „All das wollen die SchUM-Kulturtage erlebbar machen.“

Die Wormser Journalistin Ulrike Schäfer und der Verein Warmaisa präsentieren am Mittwoch, 1. September, um 18 Uhr im Ratsaal des Wormser Rathauses das Buch „Stolpersteine Band 2“. Musik gibt es beim Konzert von Yael Deckelbaum am 18. September, 20 Uhr, im Lincoln-Theater und beim Matineekonzert „Haschiwenu“ am 3. Oktober, 11.30 Uhr, in der Dreifaltigkeitskirche.

Dauerlesung mit Deichelmann

Jazztrompeter Itamar Borochov tritt am 13. Oktober, 20 Uhr, im Wormser Theater auf. Viktoria Selbert, Lukas Eder und Jens Barnieck gestalten am 21. November, 17 Uhr, in der Lutherkirche einen Liederabend mit Stücken von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Friedrich Gernsheim.

Karl-Heinz Deichelmann stellt in einer Dauerlesung vom 17. bis 19. September, jeweils von 10 bis 22 Uhr, die Tagebücher von Viktor Klemperer vor. Der Veranstaltungsort wird noch bekanntgegeben. Weitere Programmpunkte sind die Lesung „Kurze Geschichte des Antisemitismus“ von Peter Schäfer am 13. Oktober, 19 Uhr, im Lincoln-Theater, Peter Waldmanns Vortrag „Das Glück der Gleichgültigen. Das Erbe der Deutschen Frommen“ am 11. November, 19 Uhr, im Wormser Theater und die Aufführung des Stücks „Judas“ (Chawwerusch-Theater Herxheim) am 1. November, 20 Uhr, im Lincoln-Theater. Um „Jüdische Perspektiven auf SchUM“ geht es am 24. Oktober um 11 Uhr im Online-Lehrhaus unter www.schumstaedte.de.

Im Netz

www.worms-erleben.de,

www.schumstaedte.de