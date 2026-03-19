Die Polizei hat am Mittwoch- und Donnerstagmorgen Schulwegkontrollen an vier Frankenthaler Schulen vorgenommen. Dabei haben die Beamten mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt. Nach Angaben der Polizei fiel besonders auf, dass Kinder in einigen Fahrzeugen gar nicht oder nicht ausreichend gesichert waren. Oft war der Sicherheitsgurt nicht angelegt oder es fehlten Kindersitze. Laut Polizei besteht für ungesicherte Autoinsassen eine erhöhte Verletzungsgefahr, insbesondere bei Unfällen oder plötzlichen Bremsmanövern. Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die betroffenen Fahrer ein und appellierten an alle Verkehrsteilnehmer, die Sicherungspflichten einzuhalten.