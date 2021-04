Einen gefährlichen Scherz haben sich Unbekannte in der Nacht zum Samstag in der Schulstraße erlaubt. Nach Angaben der Polizei Frankenthal entdeckte die Polizei einen ausgehobenen Gullydeckel. Die Streife habe ihn wieder am vorgesehenen Platz eingesetzt. Auch wenn niemand zu Schaden gekommen ist: Ein Ermittlungsverfahren haben die Beamten dennoch eingeleitet. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.