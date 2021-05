Unterricht im Schichtbetrieb, Einbahnstraßenregelungen auf den Fluren, Ausgabe von Ersatzmundschutz: Wenn die Schulen in Frankenthal ab 27. April öffnen, ist vieles anders. Wichtige Fragen sind noch offen, Regeln ändern sich im Wochentakt. Trotzdem sind die Schulleiter zuversichtlich.

Mit 22 Zwölftklässlern aus der Fachoberschule startet die Friedrich-Schiller-Realschule plus am Montag, 27. April, den Unterricht. Mitte Mai müssen sie ihr Fachabitur ablegen. Die Vorbereitungszeit sei jetzt „sehr knapp“, sagt Schulleiter Dieter Jäger. „Aber das wird klappen.“ Mehr Kopfzerbrechen bereitet ihm und seinen fünf Kollegen aus dem Schulleitungsteam der 4. Mai, wenn der Unterricht für die neunten, zehnten und elften Klassen beginnt.

Schiller-Realschule: Zu wenig Personal und Räume

Rund 300 Kinder und Jugendliche werden dann – im wochenweisen Wechsel – wieder in die Mörscher Straße 11 kommen. „Das ist ein Drittel unserer Schüler“, verdeutlicht Jäger. „Im Großen und Ganzen“ fühlt er sich von Land und Schulträger gut informiert. Die Schwierigkeiten zeigten sich häufig im Detail. So ist unter anderem vorgeschrieben, dass Räume bei geöffnetem Fenster gelüftet werden müssen. In einigen Sälen sei allerdings nur Kippen möglich. Nicht alle Lehrer können im Präsenzunterricht eingesetzt werden, weil sie zu Risikogruppen gehören. Das alles erschwere die Planung. „Wir hatten schon vorher nicht genug Personal und zu wenige Räume“, sagt Jäger.

In vier Dienstbesprechungen sollen am Dienstag und Mittwoch alle 80 Kollegen in Kleingruppen in der Schule über das geplante Vorgehen informiert werden. Die Schüler werden ebenfalls nächste Woche per E-Mail und über die Homepage instruiert. Unter anderem bekommen sie einen Wegeplan, der ihnen ihre Eingänge und Klassensäle zuweist und werden auf die Maskenpflicht auf den Fluren und in den Pausen hingewiesen. Mit den älteren Jahrgängen zu starten, findet Jäger grundsätzlich gut. „Auch wenn die Jüngeren es noch eher gebraucht hätten.“ Seine große Hoffnung: „Dass wir nicht nach 14 Tagen die Schule wieder schließen müssen.“

Albert-Schule: Ab Ende Mai fast alle Klassen da

Bis auf den ersten Jahrgang der Berufsschule sollen nach Vorstellung von Schulleiter Thomas Kramer ab Ende Mai alle Klassen wieder in der Andreas-Albert-Schule unterrichtet werden. „Alle Jahrgänge werden ihre Abschlüsse machen.“ Los geht es am Montag mit rund 120 Schülern aus den Prüfungsklassen, eine Woche später kommen etwa 120 weitere Jugendliche dazu. Größere Gruppen würden aufgeteilt, wobei Klassenleiter in Absprache mit der Schulleitung individuelle Lösungen suchen dürften. Aus dem 56-köpfigen Kollegium zählen laut Kramer acht Lehrkräfte zu Risikogruppen und können nicht für den Präsenzunterricht eingeplant werden.

Der digitale Unterricht via Skype und Schulcloud mit sicheren Chatrooms habe gut funktioniert. Auf diesem Weg und über die Schulhomepage sollen die Schüler, von denen die jüngsten 16 Jahre alt sind, auch über die Abläufe zum Schulstart informiert werden. Kramer ist froh, dass der Betrieb wieder startet und appelliert an die Vernunft der Jugendlichen, auch auf dem Schulweg und in den Pausen die Abstandsregeln einzuhalten. Sorge bereitet ihm die Notengebung. Er hofft, dass die Abschlüsse des aktuellen Jahrgangs, der sich wegen der Corona-Krise in kürzester Zeit auf völlig andere Rahmenbedingungen einstellen musste, bei Arbeitgebern nicht als weniger wert gelten.

Waldorfschule: Besondere pädagogische Ansätze

Bereits seit dieser Woche laufen an der Freien Waldorfschule die Abiturprüfungen. Noch bis Mai legen die rund 20 Abgänger ihre schriftlichen und mündlichen Examen ab. Unter erschwerten Bedingungen, wie Lehrer und Vorstandsmitglied Tobias Volz-Wagner betont. Ab 4. Mai beginnt für die rund 65 Schüler der elften und zwölften Klassen der Unterricht. Volz-Wagner geht davon aus, dass in den kommenden Wochen auch die Nachfrage nach Notbetreuung steigen könnte. Wie viele der 410 Schüler dann vor Ort sein würden, kann er nicht abschätzen.

Das Kollegium, das über ein Schulportal in engem Austausch stehe, hoffe, dass beim Ministerium in Mainz das besondere pädagogische Konzept der Waldorfschule berücksichtigt wird. So gebe es beispielsweise keinen Übergang von der vierten Klasse in eine weiterführende Schule, stattdessen sei der Wechsel von der achten Klasse in die Oberstufe wichtig. Neben den Hauptfächern hält Volz-Wagner auch die künstlerischen Angebote als Ausgleich für wichtig.

IGS: Zuversichtlich, dass Schüler mitmachen

Guter Dinge, dass die Wiederaufnahme des Schulbetriebs klappt, ist Alexander Dejon, Rektor der Integrierten Gesamtschule Robert Schumann. Die IGS startet am 4. Mai mit den Stufen neun bis zwölf, die rund 400 Schüler haben. In den beiden jüngeren Jahrgängen wird jeweils die Hälfte der Klasse im wochenweisen Wechsel unterrichtet. In der Oberstufe werden nur Kurse, die größer als 15 Schüler sind, geteilt und dann parallel unterrichtet. Dejon will dafür, abhängig von den personellen Ressourcen, auch zwei Lehrkräfte einsetzen. Noch ist offen, wie viele der 85 Kollegen zu einer Risikogruppe gehören.

Wie andere Schulleiter arbeitet er mit Wegeplänen, Einbahnstraßenregelungen auf den Fluren und Aufsichten an den Ein- und Ausgängen. Zusätzlich ist eine Aufsicht an der Bushaltestelle eingeplant. Pausenzeiten sind versetzt, für Schüler, die keinen Mundschutz dabei haben, soll es eine Ausgabestation geben. „Bei der großen Anzahl an Menschen haben wir eine besondere Aufsichtspflicht“, begründet er das Engagement auch über das gesetzlich Geforderte hinaus und lobt sein „umsichtiges“ Kollegium. „Wir sind gespannt, wie sich die Schüler an die Abstandsregeln halten. Aber wir vertrauen darauf, dass es klappt.“

KG: Unklarheit belastet

„Die Unklarheit ist für das Kollegium, aber auch für Schüler und ihre Familien sehr belastend“, sagt Christian Bayer, Rektor des Karolinen-Gymnasiums. Viele zentrale Fragen seien von der Landesregierung noch nicht geklärt. Was ist zum Beispiel mit Zwölfklässlern, die Kursarbeiten schreiben sollen, aber aus gesundheitlichen Gründen ab 4. Mai nicht am Unterricht teilnehmen können? Was ist mit Lehrern, die zur Risikogruppe gehören, aber gleichzeitig Noten vergeben müssten? „Hier warten wir auf Entscheidungen aus Mainz“, sagt Bayer. Zentral für ihn ist: „Die Schüler dürfen nicht die Leidtragenden sein.“ Auch wenn das digitale Lernen viel besser klappe als erhofft, habe er deshalb in einem Elternbrief Ende März versucht, Kindern und Eltern den Druck zu nehmen.

Von regulärem Unterricht könne ab 4. Mai keine Rede sein. Aktuell diskutiere das KG-Kollegium, ob Klassen und Kurse wochenweise im Schichtbetrieb unterrichtet werden oder parallel in zwei separaten Räumen. Doch dazu müsse man wissen, wie viele Lehrer und Schüler tatsächlich kommen. Risikogruppen, aber auch Haushalte, in denen ein Risikopatient lebt, werden gerade abgefragt. Allein für die Klassen zehn bis zwölf, die am 4. Mai starten, betrifft das 330 Schüler. „Da steht dann womöglich die Schulbildung des Kindes gegen die Gesundheit eines Familienmitglieds“, sagt Bayer. Als Campusschule sei das KG weitläufig und habe einen großen Schulhof, die räumliche Trennung der Schüler sei deshalb kein Problem.

AEG: Hoffen auf Lehrerstunden für Förderung

Die Mehrzahl der Klassenräume am Albert-Einstein-Gymnasium sind laut Schulleiterin Sabine Schanz „winzig“. Für die rund 407 Schüler, die – abzüglich der Risikopatienten – ab 4. Mai im wochenweisen Schichtbetrieb da sind, könne man die größeren Zimmer nutzen. Schanz rechnet damit, dass 14 von 109 Kollegen aus gesundheitlichen Gründen keinen Präsenzunterricht halten können. „Das wird nicht die Schule sein, die wir kennen“, sagt Schanz. Beispielsweise würden die 150 Schüler aus den fünf zehnten Klassen von den Lehrern in Gruppen eingeteilt. „Da kann es dann sein, dass man eben nicht in der gleichen Woche wie die Freundin da ist.“ Trotz allem für die Schüler eine schöne Atmosphäre hinzubekommen, sei das Ziel des gesamten Teams.

Mit normalem Schulbetrieb rechnet Schanz bis Ende des Schuljahres nicht. Deshalb die Ferien zu verkürzen, hält sie für falsch. Die Zeit werde für die Planung des neuen Schuljahres dringend gebraucht. Wie das läuft? „Keine Ahnung“, sagt Schanz. Wenn sie einen Wunsch frei hätte, wären es zusätzliche Lehrerstunden, um über Förderunterricht Defizite auffangen zu können. Grundsätzlich blickt die AEG-Rektorin zuversichtlich in die Zukunft. „Ich hatte selbst in den 60er-Jahren zwei Kurzschuljahre – und bin heute Schulleiterin.“

Schulstart am PIH und an der Ebert-Realschule

Ebenfalls am Montag beginnt für 29 Schüler der Berufsbildenden Schule für hörgeschädigte Schüler am Pfalzinstitut der Unterricht. In der Friedrich-Ebert-Realschule plus startet der Betrieb am 4. Mai.

Drei Fragen an Schulbeigeordneten Bernd Leidig (SPD)

Wieviele Liter Desinfektionsmittel und wieviele Schutzmaske haben Sie für die Schulen besorgt?

Im Schutz vor Infektionen hat Händewaschen oberste Priorität. Für die 19 Schulen in Frankenthal haben wir vom Land zusätzliche 1200 Liter Desinfektionsmittel und rund 7100 Schülermasken bekommen. Die Masken sind allerdings nur für den Notfall da, falls ein Kind ohne Schutz kommt. Außerdem erhalten alle Schüler vom Land zum 4. Mai eine wiederverwendbare und kostenlose Alltagsmaske. Die Stadt wird als Schulträger keine Masken bestellen – das ist Sache der Eltern.

Was steht in Sachen Hygiene noch an?

Wir orientieren wir uns bei der Bereitstellung von Hygiene- und Reinigungsmaterialien ausschließlich an den Vorgaben des Bildungsministeriums in Mainz und der Schulaufsicht in Trier und Neustadt. Seit Montag liegt ein „Hygieneplan Corona für Schulen in Rheinland-Pfalz“ vor, der die bisherigen Pläne der Schulen nun ergänzt. In diesem Rahmen organisieren wir ab Montag eine gründliche Reinigung der Schulen.

In manchen Klassenzimmern lassen sich die Fenster nicht wie im Hygieneplan gefordert ganz öffnen. Wird man hier langfristig umrüsten müssen?

Wir haben keine Kenntnis über Fenster, die nicht ganz geöffnet werden können. Da aber jetzt sowieso noch nicht alle Säle belegt sein werden, sehe ich hier kein Problem. Wir nutzen einfach die Räume, die wir unter Aufsicht regelmäßig belüften können.