Junge Menschen sollen durch Schulsozialarbeit „in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung“ gefördert werden. So steht es in einem Merkblatt des Landesjugendhilfeausschusses Rheinland-Pfalz. Die dafür in den Schulen eingesetzten Fachkräfte sollen nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Lehrkräfte und Eltern unterstützen und für eine „Vernetzung mit anderen Institutionen und Professionen“ sorgen. Jedes Kind und jeder Jugendliche hat das Recht, sich „ohne Zwang“ an sie zu wenden.

In Frankenthal gibt es Schulsozialarbeit in Verantwortung der Stadt zurzeit an zwölf Schulen: an der Friedrich-Ebert-, Erkenbert-, Lessing-, Neumayer- und Pestalozzi-Grundschule sowie der Grundschule Mörsch, an der Albert-Schweitzer-Förderschule, an der Friedrich-Ebert- und an der Friedrich-Schiller-Realschule plus, am Karolinen- und am Albert-Einstein-Gymnasium sowie an der Integrierten Robert-Schuman-Gesamtschule. Die Sozialarbeit an der Berufsbildenden Andreas-Albert-Schule wird finanziert von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes, die am Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (PIH) vom Bezirksverband Pfalz als Schulträger.