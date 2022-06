Als einer von wenigen Schulbauten in Rheinland-Pfalz und als einziger in Frankenthal ist der gemeinsame Neubau von Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (PIH) und Karolinen-Gymnasium (KG) mit einem Notfall- und Gefahren-Rufsystem (NGRS) ausgestattet. So soll im Ernstfall sofort Kontakt zu einer ständig besetzten Leitstelle aufgebaut werden können. Die Verwaltung hat dafür einen externen Dienstleister beauftragt. Die Anlage, die zusätzlich zu der in Schulen üblichen Sicherheitsausstattung installiert ist, geht laut Stadtverwaltung am Donnerstag in Betrieb. Der Neubau, der vor einer Woche offiziell eingeweiht wurde, wird bereits seit Anfang des Jahres von beiden Schulen genutzt. Als Grund für den Verzug nennt die Stadt technische Fragen, die noch zu klären gewesen seien.