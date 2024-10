Das Schullandheim in Hertlingshausen kann sich weiterhin auf Unterstützung von einem organisierten Freundeskreis verlassen. Nachdem die Zukunft des Fördervereins im Sommer auf der Kippe stand, haben sich mittlerweile offenbar genug Kandidaten für einen neuen Vorstand gefunden.

Entsprechende Signale hat das Team „Rettet den Schullandheimverein“ erhalten, wie dessen Sprecherin Tanja Mester nun mitgeteilt hat. Die Fraktionsvorsitzende war aktiv geworden, nachdem der bisherige Vorsitzende Peter Fruth erneut darauf hingewiesen hatte, dass der amtierende Vorstand bei der regulären Neuwahl nicht mehr antreten werde. Ihm gehören neben dem früheren Rektor der Grundschule Eppstein-Flomersheim die ehemalige Hausleiterin Anna-Maria Klemm und Fruths Nachfolger als Schulleiter, Georg Bauer, an.

Parallel zu den Gesprächen des Rettungsteams hätten sich Vertreter der Fraktionen von FWG, SPD und FDP mit dem bisherigen Vorstand und weiteren Interessierten zusammengeschlossen. „Alle haben ihre Fühler ausgestreckt und weitere Interessenten finden können“, berichtete Mester von den Bemühungen. Bei einem zweiten informellen Treffen in dieser Woche habe sich herauskristallisiert, dass ausreichend Anwärter bereit wären, ein Vorstandsamt zu übernehmen. Es hätten sich sogar mehr Interessenten gemeldet, als bislang Positionen im Vorstand zu vergeben waren.

Mitgliederzahl verdoppelt

Bei einem nächsten Treffen vor Ort in Hertlingshausen sollen die Ideen konkretisiert werden, die zur künftigen Ausrichtung des Vereins gesammelt bei dem Treffen zusammengetragen worden sind. Sie sollen einfließen in die Mitgliederversammlung im März 2025, bei der dann voraussichtlich ein neuer Vorstand gewählt werden kann. Dieser kann sich auf eine deutlich breitere Basis stützen: Intensive Werbemaßnahmen am Karolinengymnasium hätten rund 60 neue Mitglieder rekrutiert, womit sich deren Anzahl im Verein mehr als verdoppele.

Seit 44 Jahren hat sich der Schullandheimverein vorgenommen, Generationen von Frankenthaler Schulkindern in Hertlingshausen die Gemeinschaft in der Natur zu ermöglichen. Vor eineinhalb Jahren hatte dessen scheidender Vorsitzender erstmals auf die prekäre personelle Situation aufmerksam gemacht. Das naturpädagogische Gruppenhaus im Kreis Bad Dürkheim, das der Stadt gehört, ist bei Frankenthaler Schulen und Vereinen nach wie vor beliebt und zufriedenstellend frequentiert.