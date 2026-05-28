Tagesausflüge ins Schullandheim der Stadt Frankenthal in Hertlingshausen bietet das Seniorenbüro im Zeitraum von Montag, 29. Juni, bis Freitag, 3. Juli, wieder an. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, richtet sich das Angebot an Senioren aus Frankenthal und den Vororten Eppstein, Flomersheim, Mörsch und Studernheim. Die Fahrten beginnen um 10 Uhr, die Teilnehmenden werden mit einem Reisebus an einer Bushaltestelle in der Nähe ihrer Adresse abgeholt und wieder dorthin zurückgebracht. Rollatoren und zusammenklappbare Rollstühle können mitgenommen werden. Die Rückfahrt ist gegen 16 Uhr geplant.

Die Kosten für einen Ausflugstag betragen pro Person 25 Euro, sie sind vor Ort im Schullandheim zu entrichten; Inhaber der Frankenthaler Ermäßigungskarte und Bezieher von Grundsicherung zahlen zehn Euro. Anmeldungen sind montags bis donnerstags von 8.30 bis 13 Uhr unter Telefon 06233 89563 oder per E-Mail an brigitte.sauer@frankenthal.de möglich. Da die Busroute erst nach Eingang der Anmeldungen geplant werden kann, wird darum gebeten, sich die gesamte Woche freizuhalten.