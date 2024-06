Wenn sich keine jüngeren Mitstreiter finden, droht dem Schullandheimverein in einem Jahr die Auflösung. Seit 44 Jahren trägt er dazu bei, dass Generationen von Frankenthaler Schulkindern in Hertlingshausen die Gemeinschaft in der Natur genießen können. Doch der Hilferuf des Vorsitzenden ist bislang weitgehend ungehört verhallt.

Schon im März 2023 hatte der Vereinsvorsitzende, der ehemalige Rektor der Grundschule Eppstein-Flomersheim, Peter Fruth, sich mit einem Brandbrief an alle 19 Frankenthaler Schulen gewandt.