40 Kinos, sieben Tage, 121 Filme: Unter dem Motto „Freiheit! Mit Filmen Grenzen überwinden“ findet vom 21. bis 29. November die 22. Schulkinowoche Rheinland-Pfalz statt. Mit dabei ist auch das Lux-Kino in Frankenthal, in dem neun verschiedene Filme zu sehen sind.

Organisiert vom Filmbüro im Pädagogischen Landesinstitut bietet die Schulkinowoche laut Veranstalter viele Anknüpfungspunkte für den Unterricht und lenkt den Blick auf gesellschaftliche und naturwissenschaftliche Fragen der Zeit. Neben Filmen zum Schwerpunktthema und zum „Wissenschaftsjahr 2024 – Freiheit“ werden Filme zur UN-Agenda 2030 „17 Ziele – Kino für eine bessere Welt“ gezeigt.

Außer Filmvorführungen bietet die Woche laut Veranstalter eine Vielzahl von begleitenden Veranstaltungen und Workshops an. Es gibt Fortbildungen für Lehrer rund um das Thema „Film im Unterricht“. Schüler haben die Möglichkeit, an Filmgesprächen teilzunehmen, in denen sie sich intensiv mit einzelnen Filmen, ihrer Machart und Themen auseinandersetzen. Lehrer, die mit ihren Klassen teilnehmen möchten, können sich noch anmelden.

Rabe Socke und fliegendes Klassenzimmer

Im Frankenthaler Lux-Kino in der August-Bebel-Straße sind folgende Filme zu sehen: „Der kleine Rabe Socke – Die Suche nach dem verlorenen Schatz“, „Die kleine Hexe“, „Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen“, „Das fliegende Klassenzimmer“, „Sieger sein“, „Alles steht Kopf 2“, „Die Känguru Verschwörung“, „Sonne und Beton“ sowie „The Zone of Interest“. Die Filme sind für Kinder unterschiedlichen Alters geeignet. Zudem können Filmgespräche für Schulklassen in den Kinos vor Ort vereinbart werden. Zu allen Filmen des Programms gibt es laut Veranstalter pädagogisches Begleitmaterial.

Die Schulkinowoche Rheinland-Pfalz findet bereits seit dem Jahr 2003 statt. Jährlich, in den letzten Novemberwochen, können Schulklassen aller Schulformen und Klassenstufen Kinovorstellungen zu vergünstigten und einheitlichen Sonderpreisen besuchen und damit Unterricht an einem ungewöhnlichen Ort erleben: im Kinosaal.

Noch Fragen?

Alle Fortbildungen für Lehrer sind im Netz unter der Adresse https://bildung.rlp.de/schulkinowoche/veranstaltungen/fortbildungen zu finden. Eine Anmeldung ist möglich unter der Adresse https://bildung.rlp.de/schulkinowoche/anmeldung.