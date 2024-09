Es ist mehr als nur ein bauliches Problem, wenn der Schulhof der Grund- und Förderschule Neumayerschule in Frankenthal jahrelang den Charme eines Parkplatzes hat, weil die Spielgeräte marode sind.

Der Pausenhof ist inzwischen häufig der einzige Ort, an dem Kinder sich noch regelmäßig bewegen. Zu wenig Sport, zu viel Medienkonsum in der Freizeit sorgen nicht zuletzt für eine zunehmende Unruhe im Klassenzimmer. Umso wichtiger ist es gerade für Grundschüler, sich zwischen den Unterrichtsstunden austoben zu können. Kletterturm, Rutsche und Schaukel sind deshalb zentraler Bestandteil der pädagogischen Arbeit – und nicht nur nette Dekoration für den Freibereich. Dass am Ende womöglich drei Jahre vergangen sein werden, bis nach dem Abbau eines maroden Spielgerätes in der Neumayerschule ein Ersatz steht, ist vor diesem Hintergrund bitter. Hier wünscht man sich vorallem eins: Mehr Bewegung!