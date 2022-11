Der Prozess der Digitalisierung an den Frankenthaler Schulen ist noch nicht abgeschlossen. Das geht aus dem Bericht hervor, den die Stadtverwaltung am Dienstag, 15. November, zur Sitzung des Schulträgerausschusses (17 Uhr, Congress-Forum, kleiner Saal) vorlegen wird. Demnach betrachtet der zuständige Fachbereich Punkte wie die Anschaffung von digitalen Endgeräten für Schüler und Lehrer und die Ausstattung der 19 Schulen mit WLAN als erledigt. Andere Aspekte seien noch in Arbeit. Dazu zählen der Vorlage zufolge auch der Kauf weiterer Server und digitaler Tafeln. Insbesondere bei diesen Geräten gebe es derzeit Lieferzeiten von mehr als einem halben Jahr. Ein weiterer Punkt auf der Agenda der Planer ist das Ziel, ein dauerhaftes IT-Management mit den Schulen zu etablieren. Die derzeit mit dem Support der Systeme beauftragte Firma Rednet soll dazu eine Soll-Ist-Analyse erstellen. Jetzt schon klar sei, dass die Elektroversorgung ausgebaut und IT-Strukturen und -Ausstattung über einen Medienentwicklungsplan an Standards angepasst werden müssten.