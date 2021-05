Weil die Inzidenzwerte entsprechend der Vorgaben der Bundesnotbremse an fünf Werktagen in Folge unter 165 lagen, öffnen ab Mittwoch wieder die Schulen in Frankenthal. In den Kindertagesstätten gilt wieder der Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen. Das teilt die Stadt mit.

Grundschulen und weiterführende Schulen sollen ab Mittwoch wieder Wechselunterricht anbieten – so lange die Infektionszahlen unter der kritischen Marke bleiben. Die Schulen seien am Montag über diese Entscheidung, die die Verwaltung in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde getroffen hat, informiert worden. Die Stadt setzt damit die Vorgaben des am 24. April in Kraft getretenen Infektionsschutzgesetzes um. Wenn die Zahl der Neuinfektionen je 100.00 Einwohnern in sieben Tagen an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dem Schwellenwert von 165 lag, werden bis dahin geltende Einschränkungen zurückgenommen. Sonn- und Feiertage werden dabei nicht mitgezählt. Die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten galt seit Montag, 26. April, da die hierfür ausschlaggebende Grenze von einem Inzidenzwert von 165 an drei Tagen in Folge überschritten war. Grundlage der Öffnungen und Schließungen sind die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Diese werden unter anderem auf der Internetseite www.corona-frankenthal.de veröffentlicht.