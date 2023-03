Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gute Nachricht für den Ausbau der Digitalisierung an Schulen: Die Stadt hat seit dieser Woche die Zusage, dass es dafür 2,4 Millionen Euro Förderung gibt. Um überhaupt zu wissen, welche IT-Ausstattung wo und in welchem Zustand vorhanden ist, wird in den Osterferien Inventur gemacht.

Die Bestandsaufnahme dessen, was in den Schulen an digitalen Endgeräten, aber auch an Anschlüssen, Netzausbau und Räumen vorhanden ist, gehört zum Infrastrukturkonzept, das die