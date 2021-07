Mit Kreide haben Unbekannte nach Angaben der Polizei zwischen Donnerstag vergangener Woche, 17 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, die Friedrich-Ebert-Schule am Jakobsplatz mit zwei seitenverkehrten Hakenkreuzen beschmiert. Den Beamten fanden an Wänden des Erweiterungsbaus der Realschule plus auch eine beleidigende und bedrohende Aufschrift, die sich gegen eine Lehrkraft richtet. Nach dem Fotografieren der Schmierereien habe die Kreideschrift restlos von den Wänden entfernt werden können, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Sachschaden sei damit nicht entstanden. Es laufen allerdings Ermittlungen – unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.