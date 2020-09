Mit einem Zuschuss von 60.091 Euro will die Stadt Frankenthal im laufenden Jahr die Arbeit der Schuldnerberatungsstelle des Diakonischen Werks unterstützen; das sind nach Angaben der Verwaltung 39,6 Prozent der nachgewiesenen Betriebskosten von 151.600 Euro. Über den Zuschuss zu entscheiden hat der Ausschuss für Soziales und Familie am Dienstag, 29. September. Die öffentliche Sitzung im großen Saal des Dathenushauses beginnt um 17 Uhr. Ein weiteres Thema ist das Konzept für die Zukunftssicherung der Sucht- und Drogenberatungsstelle Frankenthal: Die Stadtklinik soll sie von der Evangelischen Heimstiftung übernehmen, die sich zum Jahresende als Träger zurückzieht. Abschließend entscheiden soll darüber der Stadtrat am Donnerstag, 1. Oktober. Ein mündlicher Bericht im Sozialausschuss gilt dem Fahrdienst für behinderte Menschen. Auf der Tagesordnung steht zudem eine FWG-Anfrage: Die Freien Wähler erkundigen sich nach Erfahrungen mit dem Bundesteilhabegesetz; dabei geht es um Eingliederungshilfen, die die Stadt jungen Menschen mit Behinderung geben muss.