455 Menschen haben im vergangenen Jahr die Hilfe der Schuldnerberatung des Diakonischen Werks in Frankenthal in Anspruch genommen. Für das laufende Jahr hat der Ausschuss für Familie und Soziales einen Zuschuss der Stadt Frankenthal in Höhe knapp 55.000 Euro bewilligt.

226 Menschen nutzten eine Kurzberatung von ein bis zwei Terminen, in der es um die zeitnahe Existenzsicherung gehe, 229 Klienten waren in der laufenden Beratung, für die häufig zahlreiche Gesprächstermine notwendig sind, wie Schuldnerberaterin Claudia Aichert auf Anfrage erläutert. Die Gesamtkosten der Beratungsstelle, in der zwei Mitarbeiterinnen beschäftigt sind, werden mit rund 152.000 Euro angeben. An den Auslagen beteiligen sich neben der Stadt und dem Land die Diakonie selbst sowie der Rhein-Pfalz-Kreis und die Sparkassen Rhein-Haardt und Vorderpfalz.

Die Stadt sei mit der Diakonie wegen eines steigenden Zuschussbedarfs im Gespräch, teilte der zuständige Dezernent Bernd Leidig (SPD) mit. Ziel sei es, die bestehende Finanzierungsvereinbarung dauerhaft zu überarbeiten. 80 Prozent der Klienten stammen laut Aichert aus Frankenthal. Die Anzahl der Anfragen steige jedes Jahr.

Kurze Wartezeit für Erstberatung

Positiv ist laut Leidig, dass die Wartezeit für eine Erstberatung in Frankenthal mit maximal zwei Wochen im Vergleich zu anderen Beratungsstellen sehr kurz sei. Erst ab dem dritten Kontakt – und damit mit dem Übergang in die laufende Beratung, in der es um die Schuldenregulierung geht – müsse mit Wartezeiten von bis zu sechs Monaten gerechnet werden.

Da es neben den Schulden häufig auch weitere Probleme, etwa mit Sucht, gebe, könnten so schon entsprechende ergänzende Hilfeangebote auf den Weg gebracht werden. „Uns ist es wichtig, dass die Menschen schnell einen Ansprechpartner haben und sich die Situation rasch beruhigen kann“, betont Aichert. Die Schuldnerberatung in der Karolinenstraße 29 in Frankenthal, ist unter Telefon 06233 239134 und per E-Mail an Schuldnerberatung.Frankenthal@diakonie-pfalz.de erreichbar.