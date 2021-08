Arbeitslosigkeit, Scheidung, gescheiterte Selbstständigkeit, Krankheit oder der Hauskauf, bei dem man sich übernommen hat: Das sind häufig Gründe, warum Menschen verschuldet sind. Doch seit einigen Monaten hören die Mitarbeiterinnen der Schuldnerberatungsstelle in Frankenthal noch einen anderen Grund.

Zwei von drei Klienten berichten inzwischen, dass die Pandemie mit dazu beigetragen hat, dass sich ihre finanzielle Situation deutlich verschlechtert hat, sagt Claudia Aichert. Zusammen mit ihrer Kollegin Danuta Kaczmarczyk betreut sie die Schuldnerberatung des Diakonischen Werks in Frankenthal. Als Beispiel nennt sie die gelernte Einzelhandelskauffrau, der im Lockdown das Einkommen wegbrach und die heute als Reinigungskraft Arbeit gefunden hat. „Sie hatte noch Glück“, sagt Aichert. Beschäftigte von Leasingfirmen, Bauarbeiter, selbstständige Paketboten, Aushilfen in der Gastronomie: Jobs, mit denen sich die Menschen bislang irgendwie durchgewurschtelt haben, aber ohne die das sowieso schon eng gestrickte System beispielsweise bei Kurzarbeit oder wegbrechenden Aufträgen zusammenfällt.

Ein Indikator für die prekäre Situation vieler ist für Claudia Aichert die massiv gestiegene Nachfrage nach Bescheinigungen für ein P-Konto, also die Umwandlung eines Girokontos in eines mit Pfändungsschutz. 138-mal hat sie im Vorjahr für Klienten in einem aufwendigen Verfahren die notwendigen Unterlagen zusammengestellt, um neben dem Basisschutz auch Freibeträge für Unterhalt, Kindergeld und Sozialleistungen zu sichern. „Tendenz steigend.“

Noch glauben Aichert und Petra Michel, als Regionalleiterin zuständig für die Häuser der Diakonie in Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer und Germersheim, nur die Spitze des Eisbergs an Pandemie-Folgen zu kennen. „Die Leute warten lange, oft viel zu lange, bis sie sich Hilfe holen“, sagt Schuldnerberaterin Aichert. Zu groß sei die Scham. Die erfahrene Pädagogin mit Zusatzausbildung in der Schuldnerberatung weiß um die Sprengkraft von finanziellen Problemen. „Schulden machen krank, Schulden zerstören soziale Beziehungen“, sagt sie. Diese Auswirkungen wiegen oft schwerer als die Schulden selbst. „Eine Privatinsolvenz ist eine Riesenchance für den Neuanfang“, ist Aichert überzeugt.

Vom Geschäftsmann bis zum Rentner

Den typischen Schuldner erleben sie und ihre Kollegin nicht. Vom BASF-Angestellten bis zum Langzeitarbeitslosen, von der Rentnerin bis zum selbstständigen Geschäftsmann reiche die Bandbreite derer, die die Beratung in Anspruch nehmen. Von Anfang 20 bis über 80 Jahre alt sind ihre Klienten. Die meisten hätten Schulden im fünfstelligen Bereich und eine Vielzahl an Gläubigern. Viele von ihnen arbeiten, doch das Einkommen reicht nicht, um eine Familie zu ernähren. „Dazu kommt der soziale Druck: Man will den Kindern und dem Partner etwas bieten“, sagt Aichert.

Die Warteliste der Beratungsstelle ist lang. 104 Fälle haben die beiden Beraterinnen 2020 bis Juli neu aufgenommen, 157 waren es im gleichen Zeitraum in diesem Jahr schon. Dazu kommen zahlreiche laufende Verfahren. Doch wer anruft, bekommt innerhalb von ein bis zwei Wochen einen Termin für ein erstes etwa einstündiges Krisengespräch. Schon damit werde vielen eine schwere Last genommen. „Sie sehen, dass es einen Ausweg gibt.“ Nach der Erstberatung stehen den Schuldnern zwei Wege offen. Sie können sich bei der Beratungsstelle auf die Warteliste setzen lassen oder sich mit einem Beratungshilfeschein einen Insolvenzanwalt suchen.

Dass sich rund zwei Drittel für die Warteliste entscheiden, liege nicht nur daran, dass das Angebot der Diakonie kostenlos sei. „Bei uns bekommt man das Komplettpaket“, sagt Aichert. Und meint damit, dass im Laufe des dreijährigen Insolvenzverfahrens auch alle anderen Baustellen, die zu der finanziellen Schieflage beigetragen haben oder durch sie ausgelöst wurden, in den Blick genommen werden. Die Erfolgsquote spricht für die Arbeit: 94 Prozent der Klienten rutschen nicht mehr in die Schuldenfalle, „nie wieder“, betont die erfahrene Beraterin.

Kontakt

Diakonisches Werk Pfalz, Schuldnerberatungsstelle, Karolinenstraße 29, Frankenthal, Telefon 06233 239134, E-Mail Schuldnerberatung.Frankenthal@diakonie-pfalz.de.