Mit Vorurteilen und Klischees aufräumen. Darum geht es Ende November beim „1. Frankenthaler Schulcup der Inklusion“ im Fußball. Zehn Schulen könnten am Turnier teilnehmen. Bislang haben nur fünf Teams gemeldet.

Seit dem vergangenen Schuljahr plant Matthias Formanski, Lehrer an der Albert-Schweitzer-Schule, um den Schulcup am 27. November vorzubereiten. Die Idee sei von ihm selbst ausgegangen, erklärt der Frankenthaler. „Ich habe miterlebt, dass es zwischen den Schulen Vorurteile gibt. Dem wollte ich etwas entgegensetzen.“

Auch die Albert-Schweitzer-Schule habe als Förderschule mit Klischees zu kämpfen, die „nicht der Realität und Wahrheit entsprechen“, findet der Sportlehrer. Dass diese Vorurteile kursieren, sei nicht neu, das habe er schon zu seiner Schulzeit an der Schillerschule erlebt.

Ziel sei es, alle Schulen „im Rahmen eines inklusiven Sportevents zusammenzubringen und so auf das Thema hinzuweisen“. Das Angebot richte sich an alle weiterführenden Schulen, inklusive Förderschulen mit weiterführenden Angeboten. Laut Formanski können zehn Schulen am Cup teilnehmen. Auf seine Anfragen habe er aber bisher nur von fünf Frankenthaler Schulen eine Zusage erhalten. Gemeldet haben die Albert-Schweitzer-Schule, die Augustin-Violet-Schule (PIH), die Tom-Mutters-Schule, die Integrierte Gesamtschule Robert Schuman und das Karolinengymnasium. „Das ist schon etwas enttäuschend, da ich mit mehr Euphorie gerechnet hatte“, sagt Matthias Formanski.

Um es den Schulen so bequem wie möglich zu machen, laufe die Organisation komplett über die Albert-Schweitzer-Schule. Formanski hebt dabei die Unterstützung hervor, die er von Schulleiter Mario Litzenburg bekommt. Die wenigen Zusagen könne er sich nicht wirklich erklären und vermutet überfordernde Verwaltungsarbeit an den Schulen. Auch dass Schulen die Rolle des Sports noch nicht erkannt haben, hält er für möglich, ebenso könnte die geringere Sportbegeisterung an anderen Bildungsstätten ein Grund sein, spekuliert er. „Das Argument, dass die Schulen nicht informiert worden sind, zählt für mich nicht mehr“, macht Formanski deutlich. Er habe alle Schulen per Mail sowie auch telefonisch kontaktiert, um sicherzugehen, dass die Einladung angekommen sei – dennoch hat er in einigen Fällen keine Antwort erhalten.

Besondere Aufgaben

Gespielt wird jedoch auf jeden Fall. Jede Schule nominiert einen Spielerstamm von zehn Schülerinnen und Schülern für den Wettbewerb sowie einen Lehrer, der als Trainer einer Mannschaft zur Seite stehen wird. „Um den Inklusionsgedanken einzubringen, mischen wir die Teams der Schulen“, erklärt Formanski. Das Turnier wird in einer „Gamechanger-Edition“ gespielt. Das bedeutet, dass es gewisse Herausforderungen gibt, die den Mannschaften während des Spiels gestellt werden. „Zum Beispiel kann eine Karte dafür sorgen, dass zwei Minuten eins gegen eins gespielt wird oder Spieler, denen der Ball durch die Beine gespielt wird, ausscheiden müssen.“ Somit soll den Zuschauern, je 30 Schüler der teilnehmenden Schulen, die zum Anfeuern zugelassen sind, mehr Unterhaltung geboten werden. Außerdem soll die Inklusion so nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen sichtbar werden. Besondere Regeln gebe es nicht, erläutert der Förderschullehrer, da der Spaß im Vordergrund stehen und die Gemeinschaft gestärkt werden solle. Dass Sport eine positive Wirkung auf die Schüler habe, wisse man an der Albert-Schweitzer-Schule schon lange, erklärt Formanski. „Wir setzen Sport als Schwerpunkt und sehen immer wieder, wie dadurch der Spirit befeuert wird und solche Turniere den Teilnehmern enorm guttun.“ Die Albert-Schweitzer-Schule nehme hier eine besondere Rolle ein und würde sich wünschen, dass in Zukunft auch andere Schulen die Relevanz von Inklusionsförderung erkennen.

Stadtsporthalle wird saniert

Doch nicht nur die wenigen Rückmeldungen bereiten dem Organisator Sorgen, auch der Abschluss der Sanierungsarbeiten in der Stadtsporthalle Am Kanal bestimmen die Planung. Nach aktuellem Stand soll die Halle bis zum Cup wieder geöffnet sein. Alternativ könne auch die Peter-Trump-Halle genutzt werden, diese verfügt allerdings über keine Zuschauertribünen, „was natürlich einen Nachteil darstellt“.

Enttäuscht zeigt sich Formanski darüber, dass vonseiten der Stadt noch keine Unterstützung zugesagt wurde, „obwohl es eine gute Möglichkeit wäre, Werbung zu machen und sich zu präsentieren“. Nicht einmal eine Rückmeldung auf seine Anfrage von Anfang September habe er bislang erhalten, ärgert sich der Organisator.

Gerade mit Blick auf die Weiterentwicklung des Turniers in den kommenden Jahren, eventuell auch mit anderen Sportarten, wäre Unterstützung „im Rahmen einer Partnerschaft“ durch die Verwaltung hilfreich. Der Sportlehrer hofft, „die Stadt doch noch ins Boot holen zu können“.

Noch Fragen?

Interessierte Schulen können sich noch bis zum 1. November per Mail unter m.formanski@fbz-frankenthal.de anmelden. Auch Scouting-Abteilungen von Vereinen sind zum Turnier eingeladen.