Um den Schülerverkehr zu entlasten, werden die Zusatzfahrten auf der Linie 466 bis zu den Osterferien fortgesetzt. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Das Angebot, das mehrfach verlängert wurde, besteht seit Ende Oktober 2021 und sollte ursprünglich das Infektionsrisiko in der Corona-Zeit mindern. Dafür gab es eine Förderung des Landes, die seit Sommer beendet ist. Die Stadt rechnet für die 64 Schultage bis 31. März mit Kosten von rund 37.000 Euro, die nun aus eigenem Budget bezahlt werden müssen. Die Nachfrage auf dieser Strecke sei groß, insbesondere bei den Rückfahrten am Mittag von der IGS Robert-Schuman-Schule in Richtung Flomersheim und Eppstein. Dabei wird laut Verwaltungsvorlage weiterhin mittags zusätzlich die Haltestelle am Hauptbahnhof angefahren, damit Schüler in die Bahn umsteigen können. Laut dem zuständigen Betreiber nutzen morgens zwischen 25 bis 35 Schüler den Bus, nachmittags seien es zwischen 35 bis 70 Schüler. Die beiden zusätzlichen Fahrten auf der Strecke würden auch von Schulelternbeiräten begrüßt. Ein Drittel der rund 9000 Schüler in Frankenthal kommen laut Stadt aus dem Umland. Bereits seit Längerem werden von Eltern grundlegende Verbesserungen im Schülerverkehr gefordert.