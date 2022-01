Die beiden zusätzlichen Fahrten – morgens hin und mittags zurück – zur Verstärkung im Schülerverkehr auf der Buslinie 466 sollen bis zu den Winterferien beibehalten werden. Seit Montag sind die zwei Verstärkerbusse wieder im Einsatz.

Eine Fortsetzung der zusätzlichen Fahrten hatte der Stadtrat in seiner letzten Sitzung des vergangenen Jahres beschlossen. Während der Corona-Pandemie soll dieses Angebot, das bereits seit Ende Oktober besteht, zumindest eine kleine Entlastung bringen. Dadurch könnte das Abstandsgebot in der Pandemie eingehalten werden, weil es mehr Sitz- und Stehplätze für Schüler gebe. Die Route der Linie 466 führt von Eppstein über Flomersheim zum Hauptbahnhof. Die Verstärkerbusse sind bis 18. Februar im Einsatz. Tickets werden in den Bussen nicht verkauft, man gehe jedoch davon aus, dass die Schüler das Maxx-Ticket nutzen.

Die Kosten für das Zusatzangebot von Januar bis Mitte Februar an 35 Schultagen liegen bei rund 20.000 Euro, hieß es in der Sitzungsunterlage des Stadtrats. Wie hoch der Anteil der Stadt ist, sei offen, weil das Land Rheinland-Pfalz die Fahrten nur bezuschusst, wenn bestimmte Inzidenzen, also die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten pro 100.000 Einwohner, nicht unterschritten werden. Damit wird auch die kurze Laufzeit erklärt. Eine Verlängerung des Einsatzes der Corona-Verstärkerbusse über dieses Datum hinaus sei jedoch bei wieder steigenden Inzidenzzahlen kurzfristig umsetzbar durch einen erneuten Beschluss von Haupt- und Finanzausschuss oder Stadtrat, heißt es in einer Pressemitteilung.

In einer Umfrage der Elternvertreter an weiterführenden Schulen hatten Tausende Eltern und Kinder den Schülerverkehr als nicht ausreichend kritisiert. Die Stadt hatte bei der Präsentation der Ergebnisse im Sommer Verbesserungen angekündigt.