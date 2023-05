Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Volle Schulbusse sind nicht nur in Pandemiezeiten ein Dauerproblem. Tausende Eltern und Kinder hatten sich an einer Umfrage der Elternvertreter zum Schülerverkehr in Frankenthal beteiligt. Die Ergebnisse wurden im Sommer der Stadt vorgestellt. Die will jetzt reagieren.

Viel mehr als eine kleine Entlastung wird das, was am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss beschlossen werden soll, wohl nicht sein. Bis zum Beginn der Weihnachtsferien sollen auf der Buslinie 466 zwei zusätzliche