Die Schulbuchausleihe soll von der Mörscher Au in eine Immobilie in der Stadt verlegt werden. Laut Verwaltung wird der Saal im Vorort für andere Zwecke gebraucht. Für ein anderes Problem bei dieser Aktion gibt es offenbar keine Lösung.

Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen an Frankenthals Schulen nutzt die Möglichkeit, Schulbücher zu leihen – unter bestimmten Bedingungen kostenlos oder gegen Gebühr. Das Problem: Auch am Ende des vergangenen Schuljahrs sind bei etwa 3800 teilnehmenden Schülern in rund 580 Fällen ein oder mehrere Bücher nicht zurückgegeben worden.

Bestellungen erst spät möglich

Mit unangenehmen Folgen für die folgende Ausleihrunde: Weil erst nach Ende der Abgabefrist feststehe, wie viele und welche Bücher fehlten, könne spät nachgeordert werden, erklärte Verwaltungsmitarbeiter Max Estelmann im Schulträgerausschuss diese Woche. Weil dann mehr oder weniger alle Kommunen im Land gleichzeitig bestellten, könne es passieren, dass manche Werke nicht mehr rechtzeitig zum Start des neuen Schuljahrs verfügbar seien.

Pilotprojekt in Mörscher Au

Kurz vor einer Lösung steht die Stadt nach Angaben des Beigeordneten Bernd Leidig bei der Suche nach einem neuen Standort für die Schulbuchausleihe: Statt wie bisher in der Mörscher Au, wo Platz für das Pilotprojekt Wichtelküche der Vorort-Grundschule gebraucht werde, soll Rück- und Ausgabe der Bücher künftig in einem Objekt in der Albertstraße stattfinden.