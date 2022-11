Die Abholung und Rückgabe von Schulbüchern ist künftig in einer Lagerhalle an der Ecke Albertstraße/Petersgartenweg, die die Stadt angemietet hat. Ob der neue Standort tatsächlich ab Sommer genutzt werden kann, soll sich in den kommenden Wochen klären.

Die Planung stehe, einiges sei aber noch unklar, hatte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) auf Anfrage der SPD im Ortsbeirat Mörsch gesagt. Der zuständige Dezernent Bernd Leidig (SPD) gegenüber der RHEINPFALZ, dass Anfang Dezember eine Begehung der bisherigen Lagerhalle stattfinde, um sicherzustellen, dass beispielsweise die Brandschutzvorschriften für die Nutzung zur Schulbuchausleihe eingehalten werden. Falls nachgebessert werden müsse, solle dies zeitnah geschehen. Zudem benötige der Bereich Kultur vorübergehend ebenfalls eine Fläche dort. Dies werde aber intern geklärt. Er gehe vom Start der Schulbuchausleihe 2023 am neuen Standort aus, sagte Leidig.

Der Umzug ist notwendig, weil die Mörscher Au, die bislang genutzt wurde, längst zu klein für die steigende Anzahl an Paketen geworden war und außerdem für die Mittagsverpflegung der Grundschulkinder benötigt wird. Bereits im Sommer hatte die Stadt über die Pläne informiert. Damals war von Mietkosten von 30.000 Euro im Jahr die Rede. Als weiterer Vorteil wurde die bessere Parksituation als Vorteil des neuen Standorts genannt.