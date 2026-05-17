Die Außenstelle Albertstraße 14 der Schulbuchausleihe ist von 18. Mai bis 12. Juni geschlossen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Ausgabe und Rückgabe von Schulbüchern erfolge in diesem Zeitraum ausschließlich in der Verwaltung in der Karolinenstraße 3. In der Albertstraße können die für das Schuljahr 2025/26 ausgeliehenen Bücher dann wieder vom 15. bis 19. Juni und vom 22. bis 26. Juni zurückgegeben werden. Geöffnet hat die Schulbuchausleihe dafür montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr.