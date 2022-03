Die Stadtverwaltung weist Eltern von Schulkindern darauf hin, dass Anträge für die kostenlose Schulbuchausleihe bis 15. März abgegeben werden müssen. Die Antragsformulare und Merkblätter wurden laut Stadt bereits in den Schulen verteilt. Anträge auf dem Postweg sind an die Stadtverwaltung Frankenthal, Bereich Schulen, Rathausplatz 2-7, 67227 Frankenthal, zu richten oder direkt in der Schule abzugeben. Alternativ können im Netz im PDF-Format heruntergeladen und per E-Mail an schulbuchausleihe@frankenthal.de zurückgesendet werden. Wichtig sind die Unterschrift unter dem Antrag und das Beifügen der Einkommensnachweise. Gegen eine geringe Gebühr können alle Familien die Bücher ausleihen. Anträge, die nach dem 15. März eingehen, können nicht mehr bearbeitet werden. Informationen zum System der Schulbuchausleihe und den Einkommensgrenzen finden sich hier im Netz.