Kinder und Jugendliche, die Frankenthaler Grundschulen, weiterführende Schulen oder die Berufsschulen besuchen, können Schulbücher gegen eine Gebühr ausleihen. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Der Antrag für das Schuljahr 2022/2023 sei über das Internetportal des Landes – www.lmf-online.rlp.de – noch bis Mittwoch, 29. Juni, möglich. „Nach diesem Datum können Anträge nicht mehr bearbeitet werden“, warnt die Stadt in ihrer Pressemitteilung. Der für die Registrierung notwendige Freischaltcode sei von den Schulen verteilt worden. Das Prinzip: Die Gebühr beträgt pro Schuljahr für einjährig verwendete Schulbücher ein Drittel des Ladenpreises. Für zwei- oder dreijährig verwendete Schulbücher wird ein Sechstel des Ladenpreises pro Schuljahr berechnet. Ebenfalls bis 29. Juni, könnten Anträge auf Lernmittelfreiheit nachgereicht werden, so die Verwaltung. Die kostenlose Ausleihe können Eltern und volljährige Schüler nutzen, deren Einkommen festgelegte Einkommensgrenzen unterschreite. Ausgeliehene Schulbücher aus dem Schuljahr 2021/2022 können vom 11. bis 15. und vom 18. bis 22. Juli, in der Mörscher Au, Roxheimer Straße 5, abgegeben werden. Dort werden, zwischen dem 29. August und dem 2. September und vom 5. bis zum 9. September, auch die Schulbücher für das kommende Schuljahr ausgegeben. Weitere Informationen im Netz unter www.frankenthal.de/schulen.