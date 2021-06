Schüler der Frankenthaler Grundschulen, der weiterführenden Schulen und der Berufsschule können noch einige Tage den Antrag stellen, gegen Gebühr Schulbücher auszuleihen. Für das kommende Schuljahr 2021/2022 ist das über das Landesportal www.lmf-online.rlp.de noch bis Montag, 21. Juni, möglich. „Nach diesem Datum können Anträge nicht mehr bearbeitet werden“, betont die Stadtverwaltung in ihrer Pressemitteilung. Der dafür nötige Freischaltcode werde von den Schulen unter den Kindern und Jugendlichen verteilt. Die Gebühr betrage pro Schuljahr für einjährig verwendete Schulbücher ein Drittel des Ladenpreises. Bei Büchern, die zwei oder drei Jahre in Gebrauch sind, werde ein Sechstel des Ladenpreises pro Schuljahr berechnet. Die Verwaltung weist darauf hin, dass auch Anträge auf Lernmittelfreiheit innerhalb dieser Woche nachgereicht werden müssen. Diese kostenlose Ausleihe ist an bestimmte Einkommensgrenzen gekoppelt. Ausgeliehene Bücher aus dem laufenden Schuljahr können vom 5. bis 9. und zwischen 12. und 16. Juli in der Mörscher Au, Roxheimer Straße 5, abgegeben werden. Dort werden später die neuen Bücher ausgegeben: zwischen 23. und 27. August und vom 30. August bis 3. September.