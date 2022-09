Mit mehr als 900.000 Euro bezuschusst das Land Bauprojekte an Schulen in Frankenthaler. Allein 315.000 Euro gehen laut einer Pressemitteilung an die Augustin-Violet-Schule. Für Neubaumaßnahmen an der Augustin-Violet-Schule könne der Bezirksverband Pfalz als Schulträger mit einem Landeszuschuss von 315.000 Euro rechnen. Das teilt der Landtagsabgeordnete Martin Haller (SPD) mit, der sich auf eine Mitteilung des Bildungsministeriums beruft.

Brandschutz im Gymnasium

Ebenfalls bedacht würden die Friedrich-Ebert-Realschule plus mit 234.000 Euro und die Integrierte Gesamtschule (IGS) Robert Schuman mit 245.000 Euro für Umbaumaßnahmen. Brandschutzvorgaben werden laut am Albert-Einstein-Gymnasium mit einem Zuschuss von 65.000 Euro und mit 50.000 Euro Förderung an der Neumayer-Grundschule erfüllt.

60 neue Projekte

Landesweit sollen im aktuellen Schulbauprogramm 314 Projekte mit einer Gesamtsumme von mehr als 62 Millionen Euro gefördert werden. 60 Projekte seien neu in das Programm aufgenommen worden. Die Mittel würden in Um- und Neubaumaßnahmen sowie Sanierungs- oder Brandschutzmaßnahmen fließen. Die Zuschüsse der Landesregierung würden die Schullandschaft vor Ort stärken und kämen Schülern und Lehrkräften zugute, betont Martin Haller.