Schulbücher kosten viel Geld – ein Problem für einkommensschwache Eltern. Wer einen Antrag auf Lernmittelfreiheit stellen möchte, hat dafür noch Zeit bis Freitag, 15. März. Die Bücher können dann kostenlos ausgeliehen werden.

Ansprechpartner bei der Stadt ist der Bereich Schulen (Karolinenstraße 3, Zimmer 105 und 106), der auch per E-Mail an schulen@frankenthal.de erreichbar ist. Laut Verwaltung können Anträge auf Lernmittelfreiheit auch online gestellt werden, indem man unter www.frankenthal.de/schulen auf den Menüpunkt „Schulbuchausleihe“ klickt. Die Formulare gibt es auch in den Schulen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass der Antrag für jedes Schuljahr neu gestellt werden muss, inklusive der Nachweise zum Jahreseinkommen der Eltern. Die Abgabefrist gilt auch dann, wenn noch nicht endgültig feststeht, welche Schule ein Kind besuchen wird.

Eltern, die über der Einkommensgrenze liegen, können die Schulbücher gegen ein geringes Entgelt ausleihen. Dafür müssen sie unter www.lmf-online.rlp.de ein Benutzerkonto anlegen. Einen Freischaltcode verteilen die Schulen ab Mai. Wichtig: Die Bestellung der Bücher ist nur in der Zeit vom 17. Mai bis 17. Juni möglich. Die Bestellfrist für die digitalen Lernmittel beginnt ebenfalls am 17. Mai und endet am 7. Oktober.