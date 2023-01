Wenn es um Bildung geht, kommt es auf den Blickwinkel an: Freuen wir uns über 259 junge Menschen, die 2020 in Frankenthal das Abitur geschafft haben? Oder machen wir uns über die 50 Sorgen, die die Schule ohne Abschluss verlassen haben?

Sich Sorgen über Geringqualifizierte zu machen, liegt auf Basis von Bildungsberichte und Vergleiche näher: „Der Anteil geringqualifizierter junger Menschen in Deutschland liegt im Mittel. Der Anstieg in Deutschland ist ausschließlich bei Männern zu beobachten“, steht im Hintergrundpapier der Vergleichsstudie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Die schlechte Nachricht: Es bleiben immer noch Mädchen ohne Abschluss übrig. Im Coronajahr 2020 lag ihre Anzahl in Frankenthal bei 15 (Vorjahr: 29). Bei den Jungs waren es 35 (Vorjahr: 46). In diesen Zahlen enthalten sind auch Förderschüler, die keinen Abschluss erreichen konnten – eine methodische Ungenauigkeit.

Drei Risikofaktoren

„Die Bildungserfolge der Kinder stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der sozioökonomischen Situation der Familie“, heißt es im Lagebericht 2022 des Bundesbildungsministeriums auf Basis der 2020er-Daten. Der Bericht nennt drei Risikofaktoren: niedrigen Bildungsstand oder Arbeitslosigkeit der Eltern sowie Armutsgefährdung des Haushalts. Jeder vierte Minderjährige sei von mindestens einem dieser Faktoren betroffen.

An den allgemeinbildenden Schulen in Frankenthal beendeten die meisten ihre Schulzeit im Betrachtungszeitraum der Studie mit dem Abitur. 259 erreichten die allgemeine Hochschulreife – 41,4 Prozent aller 625 Schulabgänger. 246 Absolventen erreichten den Qualifizierten Sekundarabschluss (Mittlere Reife) – 39,4 Prozent aller Abgänger. Bundesweit schlossen so die meisten Schüler ab – 333.039 oder 44,4 Prozent aller Schulabgänger, verrät die Statistik. Jeder dritte Schulabschluss war mit 33,0 Prozent im Bund ein Abitur. Die Berufsreife bestanden haben in Frankenthal 70 Schüler. Umgerechnet sind das 11,2 Prozent aller Absolventen.