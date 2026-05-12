Wenn die Aula zur Arena wird, ist Albireo-Zeit. Mit „Biotopia“ verwandelt der Circus die Waldorfschule in eine poetisch-artistische Welt. Am Mittwoch ist Premiere.

127 Akteure aus den Klassenstufen 5 bis 12 der Waldorfschule sowie einige Ehemalige stehen in der Manege, jede und jeder mit gleich zwei Nummern. Gezeigt werden Akrobatik am Boden und in der Luft und Fingerfertigkeiten in unterschiedlichen Jonglage-Disziplinen, szenisch verbunden zu einer Geschichte. „Biotopia“ entwirft irgendwo im Nirgendwo eine Welt der Lebensräume: Wüsten, Wälder, Lava-Landschaften. An einem einsamen See, der von einem Wasserfall gespeist wird, treffen die unterschiedlichsten Kreaturen aufeinander. Durch den Wandel der Jahreszeiten und der unterschiedlichen Charaktere verachten und vereinen sich die Wesen auf magische Weise und entführen in die sagenhaften Welten ihrer Biotope. Es geht um den Umgang des Menschen mit der Natur – ums Abholzen, Abladen, Ausbeuten. Im Zentrum steht die Geschichte eines Holzfällers, der sich im Wald verirrt und dort Erfahrungen macht, die ihn verändern.

Das Spektakel ist eingebettet in eine Zauberwald-Kulisse mit Riesenbäumen und exotischen Pflanzen, die von den Schülern liebevoll und detailgetreu selbstgestaltet wurden. Mit selbstgebauten Elementen, wechselnden Bildern und überraschenden Perspektiven entstehen Bühnenräume, die sich verwandeln und die artistischen Szenen atmosphärisch verdichten.

Circus gibt es seit 2000/2001

Musikalisch wird live gespielt und gesungen: Eine Band um Jens Haberkorn, ehemals Lehrer an der IGS Robert Schuman Frankenthal, spannt den Bogen von den Beatles bis zu aktuellen Charts. Technik und Bühne entstehen – wie in den Vorjahren – in enger Zusammenarbeit mit der IGS Frankenthal.

Der Circus Albireo existiert seit dem Schuljahr 2000/2001 und hat sich mittlerweile als Arbeitsgemeinschaft der Ganztagsschule etabliert. 2011 wurde er als gemeinnütziger Verein anerkannt. „Mit Biotopia wollen wir nach dem erfolgreichen Jubiläumsprogramm im Vorjahr die Weichen für die nächsten 25 Jahre stellen“, sagt Zirkuslehrer Dominik Gräber-Armbrüster. Über das gesamte Schuljahr hinweg haben sich die Schüler intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, ihre artistischen Fertigkeiten ausgebaut, Szenen entwickelt, verworfen und neu gedacht. Ein hochkreativer Prozess, getragen von intensiven Probenwochen.

Von Mittwoch, 13., bis Samstag, 16. Mai, wird die Aula in der Julius-Bettinger-Straße 1 zur Arena, bestuhlt mit 376 Plätzen. Premiere ist heute, 19 Uhr, weitere Aufführungen sind am Donnerstag, 12 und 19 Uhr, Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 14 Uhr. Gästen steht der Parkplatz Schraderstraße/Ecke Hammstraße zur Verfügung.

Tickets

Die Ticketpreise sind nach Kategorien gestaffelt und liegen zwischen 7 und 15 Euro. Karten im Vorverkauf online sowie zu festen Zeiten in der Waldorfschule. Der Publikumszuspruch groß: Freitag und Samstag sind bereits ausverkauft, für Mittwoch und Donnerstag gibt es noch Restkarten.