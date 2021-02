Mit einem Kanaldeckel hat ein Einbrecher in der Karl-Hoffmann-Schule in der Von-Steuben-Straße in Worms am Wochenende versucht, im Verwaltungstrakt die Tür zum Sekretariat einzuwerfen. Seine Anstrengungen waren jedoch vergeblich – die Tür hielt stand. Wie die Polizei am Dienstagnachmittag berichtete, hatte der Unbekannte dennoch 1200 Euro Sachschaden angerichtet. Nachdem er offenbar über ein Klassensaalfenster in das Gebäude gelangt war, brach er gewaltsam zwei Innentüren auf. Den Kanaldeckel hatte der Täter vom Außengelände der Schule. Der Hausmeister bemerkte den Einbruch am Montagmorgen. Laut Bericht konnte bislang noch nicht festgestellt werden, dass etwas gestohlen wurde. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.