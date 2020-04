Ein bereits mehrfach in Erscheinung getretener Ladendieb ist am Dienstag gegen 17 Uhr in einem Supermarkt in der Mainzer Straße in Worms dabei beobachtet worden, wie er seine getragenen Schuhe gegen neue ausgetauscht und sich zudem weitere Kleidungstücke und kleine Elektrogeräte in die Hose gestopft hat. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann von einem Mitarbeiter angesprochen. Daraufhin zog der Täter ein Pfefferspray, sprühte es dem Angestellten ins Gesicht und flüchtete aus dem Supermarkt. Ein Sicherheitsdienst-Mitarbeiter konnte den Mann nicht aufhalten. Wie die Ermittlungen ergaben, handelt es sich bei dem Beschuldigten um einen polizeibekannten 34-jährigen Wormser. Er wird unter anderem für einen Kellereinbruch in der Mainzer Straße verantwortlich gemacht, der sich am gleichen Tag in den frühen Morgenstunden ereignet hat.