Mit Bauschaum haben Unbekannte nach Angaben der Polizei am Mittwochabend in der Schraderstraße einen grauen VW Golf besprüht. Den Beamten zufolge war ihnen gegen 21.50 Uhr gemeldet worden, dass sich zwei Personen – vermutlich Männer – an dem auf Höhe von Hausnummer 32 abgestellten Auto zu schaffen machten. Vor Ort habe die Streife dann bereits ausgehärteten Bauschaum am gesamten Wagen und auch im Auspuff gefunden. Gesucht werde auf Basis von Zeugenbeschreibungen nach schlanken Personen in dunkler Kleidung. Sie sollen kurze Hosen getragen haben. Ein ähnlicher Fall hat sich laut den Ermittlern am Sonntag, 6. September, auf dem Schaffnereiplatz in der Innenstadt ereignet. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.