In einem Supermarkt in der Schraderstraße haben nach Angaben der Polizei am Samstag zweimal Taschendiebe zugeschlagen. Es hätten sich unabhängig voneinander zwei Opfer gemeldet, heißt es in der Pressemitteilung: Betroffen seien gegen 13 Uhr ein 74 Jahre alter Mann und gegen 15.30 Uhr ein 37 Jahre alter Frankenthaler gewesen. Beiden sei jeweils das Portemonnaie inklusive Bargeld und Ausweispapieren gestohlen worden. Den Gesamtschaden beziffern die Ermittler auf rund 400 Euro. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.