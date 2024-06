Mit Louisa Prohaska ist die dritte Generation der Familie in Frankenthal als Schornsteinfeger im Einsatz. Die junge Frau ist wie Vater Ralf und Großvater Wilfried Meisterin in ihrer Innung. Seit Kurzem betreut die 25-Jährige in der Stadt einen eigenen Kehrbezirk.

Anfang der 1960er-Jahre hatte Wilfried Prohaska seinen Meisterbrief in der Tasche und bekam in Frankenthal