Mit Louisa Prohaska bekommt Frankenthal ab 1. Juni eine Schornsteinfegerin. Die Mitte 20-Jährige wurde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) für die kommenden sieben Jahre für den Kehrbezirk zwei bestellt. Zu dem Innenstadtbezirk gehören unter anderem die Vogelsiedlung, das Gebiet um den Ziegelhofweg und das Nordend. Das teilt die Behörde am Montag mit. In Rheinland-Pfalz gibt es 479 Kehrbezirke. Davon werden 22 von Frauen betreut. Zum Innungsbezirk Pfalz und Rheinhessen gehören mit Prohaska acht Schornsteinfegerinnen. Für ihre Auswahl müssen bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger ein Bewerbungs- und Auswahlverfahren der ADD absolvieren. Prohaska ist nach Großvater Wilfried und Vater Ralf, der 2009 den Kehrbezirk fünf – Teile Frankenthals und Roxheims sowie Mörsch und Dannstadt-Schauernheim – übernahm, die dritte Generation ihrer Familie in dem Handwerksberuf. Schornsteinfeger leisteten einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung der Brand- und Betriebssicherheit von Feuerungsanlagen und zur Förderung des Klima- und Umweltschutzes, heißt es in der Mitteilung der ADD.

