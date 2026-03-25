Bewegung kennt kein Alter: Die TG Frankenthal begeistert im Turnier – und lädt freitags zum lockeren Mitmachen ein.

Raus aus dem Bürostuhl, weg von Bildschirm und Alltagstrott – und rein in die Bewegung: Genau diese Botschaft lebte die Eltern- und Freizeithockeymannschaft Schorleschlenzer der TG Frankenthal beim Freizeitturnier in Tuttlingen eindrucksvoll vor.

Bei der 2. Freizeit Hockey Challenge, ausgerichtet vom HC Tuttlingen, trafen sich zwölf gemischte Teams aus mehreren Bundesländern – darunter die HG Nürnberg, der AC Weinheim, die Stuttgarter Kickers und der SV Böblingen. Gespielt wurde in gemischten Mannschaften – Frauen und Männer gemeinsam auf dem Feld, generationenübergreifend und mit viel Teamgeist.

Kluges Passspiel

Gleich im ersten Spiel gegen die Mannschaft aus Aalen zeigten die Frankenthaler, wie viel Energie und Spielfreude in ihnen steckt. Das Team um Trainer Rainer Hopf begann druckvoll, ließ den Ball laufen und erspielte sich durch kluges Passspiel von hinten heraus mehrere Chancen. Drei schön herausgespielte Treffer sorgten für einen verdienten Auftaktsieg.

Auch in den folgenden Gruppenspielen blieb das Team stabil. Besonders das Duell mit dem erfahrenen SV Böblingen entwickelte sich zu einem echten Härtetest. In einer intensiven Partie hielten die Schorleschlenzer stark dagegen und belohnten sich mit einem verdienten 1:1. Die Mischung aus Erfahrung, Einsatz und mannschaftlicher Geschlossenheit zahlte sich aus – als Gruppenerster zog Frankenthal in die K.o.-Runde ein.

Duell auf Augenhöhe

Im Viertelfinale wurde es dann richtig spannend. In einer umkämpften Begegnung ließen die Frankenthaler nur wenige Chancen zu und verteidigten diszipliniert. Mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg sicherten sie sich den Einzug ins Halbfinale – ein großer Erfolg für das Freizeitteam.

Am Sonntag wartete im Gastgeber HC Tuttlingen eine besonders schwere Aufgabe. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe, kämpften um jeden Ball und schenkten sich nichts. Trotz mehrerer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 0:0 – die Entscheidung musste im Penaltyschießen fallen. Dort entwickelte sich ein packendes Duell. Die ersten Schützen trafen sicher, die Torhüter glänzten mit starken Paraden. Schließlich fiel die Entscheidung unglücklich aus Frankenthaler Sicht: Ein abgewehrter Ball rollte Richtung Torlinie, und der Schiedsrichter entschied auf Treffer für Tuttlingen. Eine spätere Videoaufnahme ließ Zweifel an der Entscheidung aufkommen – doch am Ergebnis änderte das nichts.

Echtes Gemeinschaftserlebnis

Trotz des knapp verpassten Finaleinzugs überwog bei den Schorleschlenzern der Stolz. Denn was dieses Team auszeichnet, geht weit über Ergebnisse hinaus: Frauen und Männer spielen hier gemeinsam, unterstützen sich gegenseitig und zeigen, dass Sport keine Frage von Alter oder Leistungsniveau ist.

Auch abseits des Spielfelds wurde das gelebt. Bei der Players Night wurde gemeinsam gefeiert, getanzt und gelacht. Alte Hockeyfreunde trafen sich wieder, neue Bekanntschaften entstanden – ein echtes Gemeinschaftserlebnis.

Bewegung kennt kein Alter

Das Turnier sendet eine klare Botschaft: Bewegung ist wichtig – und es ist nie zu spät, damit anzufangen. Gerade für Menschen, die viel Zeit im Sitzen verbringen, ist Sport der ideale Ausgleich. Die Schorleschlenzer machen vor, wie es geht: unkompliziert, offen für alle und mit ganz viel Spaß. Ob Frau oder Mann, jung oder älter – jeder ist laut TG-Pressemitteilung willkommen. Vorkenntnisse sind nicht nötig, nur die Lust, sich zu bewegen und Teil eines Teams zu sein. Die Eltern- und Freizeithockeymannschaft der TG Frankenthal trifft sich ab April jeden Freitag um 20 Uhr auf dem Jahnplatz. Wer genug hat vom Alltag am Schreibtisch und etwas für sich tun möchte, sei herzlich eingeladen, vorbeizukommen.