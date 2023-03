Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den Tennisspielern sind aufgrund der Corona-Pandemie die Turniere weggebrochen. In Lambsheim haben Damen und Herren jetzt aber die Möglichkeit, ihre Leistungsklasse zu verbessern und dafür Punkte zu sammeln. Beim Schorle Cup des TC Lambsheim fliegen die Filzkugeln über die Netze. Auch die Preise können sich sehen lassen.

In drei Konkurrenzen treten die Tenniscracks auf der Anlage Am Holzacker an. Die Herren spielen eine Konkurrenz für LK 5 bis 15 und eine für LK 15 bis 23 aus. Bei den Damen gibt es eine