Eigentlich hatte ihn die Streife in der Wormser Straße gestoppt, weil er nach ihrer Beobachtung „nur“ unangeschnallt am Steuer seines Mercedes Vito saß. Nach Angaben der Polizei bemerkten die Beamten bei der Kontrolle am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr, dass der 26 Jahre Fahrer aus Frankenthal deutlichen Alkoholgeruch verströmte. Und tatsächlich war der junge Mann betrunken unterwegs: Der freiwillige Atemalkoholtest ergab der Pressemitteilung der Inspektion zufolge einen Wert von 1,12 Promille – knapp oberhalb der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Die Folgen: Die Weiterfahrt wurde untersagt, der 26-Jährige zur Blutprobe durch eine Ärztin auf die Dienststelle zitiert. Sein Führerschein ist einstweilen sichergestellt. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.