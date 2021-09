Frankenthaler, die für die Bundestagswahl noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, bittet die Stadt, sich beim Wahlbüro zu melden. Kontakt: Telefon 06233 6677447. Bis 5. September sollten laut Verwaltung alle Benachrichtigungen zugestellt sein. Die 32.610 Frankenthaler Wahlberechtigten können alternativ zur Stimmabgabe am Wahlsonntag, 26. September, auch per Brief wählen. Anträge hierfür sind noch bis Freitag, 24. September, möglich: per Post, E-Mail oder online. Bis Freitag vergangener Woche seien bei der Verwaltung 8360 Briefwahlanträge eingegangen, 8.250 seien bis dahin bearbeitet worden. Weitere Informationen im Internet unter www.frankenthal.de/wahl.