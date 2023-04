Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Warum hatte der 23-jährige, der am 10. November einen 18-Jährigen in der Frankenstraße erstochen haben soll, bei seiner Festnahme eine Schenkungsurkunde über 15.000 Euro in der Tasche? Unter anderem um diese Frage ging es am vierten Prozesstag vor dem Landgericht Frankenthal.

Es war wohl ein schockierendes Szenario für die beiden Frauen, die den 18-Jährigen kurz vor Mitternacht blutüberströmt am nördlichen Straßenrand der Frankenstraße