Gleich viermal versuchten Telefonbetrüger am Dienstag – ohne Erfolg–, ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Bei den Anrufen, die im Stadtgebiet und in einem Fall in Bobenheim-Roxheim erfolgt sein sollen, sollen Anrufer vorgegeben haben, dass ein Enkelkind angeblich einen tödlichen Unfall verursacht habe. Nun müsse eine Kaution gestellt werden. Zur Bekräftigung der Notlage sei der Hörer an die vermeintliche Enkelin oder den Enkel übergeben worden. Hierbei sei weinerlich nach mehreren Zehntausend Euro oder ersatzweise nach Schmuck gefragt worden. Alle Opfer erkannten den Betrug laut Polizei rechtzeitig, so dass es zu keinem finanziellen Schaden kam. Immer wieder würden Betrüger eine vermeintliche Familienangehörigkeit und meist eine damit verbundene finanzielle Notlage vortäuschen, informiert die Polizei weiter. Dabei werde das Vertrauen der ahnungslosen Angerufenen und deren Hilfsbereitschaft gnadenlos ausgenutzt. Der Appell der Beamten: Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wem ein Anruf seltsam erscheine, der könne sich jederzeit unter der Notrufnummer 110 oder unter 06233 3130 melden.